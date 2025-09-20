Норрис — о решении первыми отправиться на быстрый круг: я выгляжу лузером

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана, которую он закончил на седьмой позиции.
«Как сильно повлиял контакт со стеной в третьем сегменте? Не знаю. У меня не было дельты, поэтому я не знаю, сколько я потерял. Может быть, две десятые, то есть пару позиций, но не 1,1 секунды от Макса.
Решение выехать первыми в третьем сегменте? Это было ошибкой с моей стороны, с нашей стороны. Этого и быть не могло – если бы дальше был жёлтый или красный флаг, мы бы выглядели героями, а все остальные – лузерами. Сейчас я выгляжу лузером, а они – героями, но это цена, которую иногда приходится платить, и риск, который приходится принимать.
Были небольшие капли дождя, так что, думаю, у любого, кто был дальше, просто был лучший держак. Просто решение, которое в итоге не сработало. Мы пересмотрим это и постараемся сделать лучше в следующий раз», — приводит слова Норриса Sky Sports.
