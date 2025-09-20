Скидки
Норрис — о решении первыми отправиться на быстрый круг: я выгляжу лузером

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана, которую он закончил на седьмой позиции.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

«Как сильно повлиял контакт со стеной в третьем сегменте? Не знаю. У меня не было дельты, поэтому я не знаю, сколько я потерял. Может быть, две десятые, то есть пару позиций, но не 1,1 секунды от Макса.

Решение выехать первыми в третьем сегменте? Это было ошибкой с моей стороны, с нашей стороны. Этого и быть не могло – если бы дальше был жёлтый или красный флаг, мы бы выглядели героями, а все остальные – лузерами. Сейчас я выгляжу лузером, а они – героями, но это цена, которую иногда приходится платить, и риск, который приходится принимать.

Были небольшие капли дождя, так что, думаю, у любого, кто был дальше, просто был лучший держак. Просто решение, которое в итоге не сработало. Мы пересмотрим это и постараемся сделать лучше в следующий раз», — приводит слова Норриса Sky Sports.

