Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла объяснил, почему Норрис первым отправился на быстрый круг в квалификации в Баку

Стелла объяснил, почему Норрис первым отправился на быстрый круг в квалификации в Баку
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

«Было небольшое давление со временем, давление из-за жёлтых флагов.

Поэтому, я думаю, в наших условиях было важно проехать круг. В конечном счёте круг получился не таким хорошим, как хотелось бы. Но выезд первым даёт безопасность с точки зрения жёлтых флагов, позволяет контролировать прогрев шин на круге. Мы считали, что с этой точки зрения всё в порядке, просто нужно было пройти круг», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

Напомним, Норрис по итогам квалификации стал седьмым. Поул-позицию завоевал действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Сам Норрис ранее заявил, что считает решение выехать первым ошибочным.

Материалы по теме
Драма, драма, ещё раз драма и поул Ферстаппена! Аварийная квалификация Ф-1 в Баку
Драма, драма, ещё раз драма и поул Ферстаппена! Аварийная квалификация Ф-1 в Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android