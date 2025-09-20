Стелла объяснил, почему Норрис первым отправился на быстрый круг в квалификации в Баку
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590
«Было небольшое давление со временем, давление из-за жёлтых флагов.
Поэтому, я думаю, в наших условиях было важно проехать круг. В конечном счёте круг получился не таким хорошим, как хотелось бы. Но выезд первым даёт безопасность с точки зрения жёлтых флагов, позволяет контролировать прогрев шин на круге. Мы считали, что с этой точки зрения всё в порядке, просто нужно было пройти круг», — приводит слова Стеллы Sky Sports.
Напомним, Норрис по итогам квалификации стал седьмым. Поул-позицию завоевал действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Сам Норрис ранее заявил, что считает решение выехать первым ошибочным.
