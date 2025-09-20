Колапинто извинился перед командой за аварию

Пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, в которой он стал 16-м и попал в аварию в концовке первого сегмента.

«В сравнении с пятницей мы смогли сделать несколько шагов вперёд, так что сегодня машина управлялась намного лучше. Первый быстрый круг в квалификации на «софте» вышел хорошим, и я боролся за выход во второй сегмент. В начале решающего круга я показывал необходимое время, но из-за сильного порыва ветра я потерял контроль над машиной в четвёртом повороте и врезался в стену. Ветер играет большую роль на этой трассе, и сегодня его порывы подловили многих.

Жаль, что мне не удалось закончить быстрый круг, я был доволен машиной, и у меня был хороший шанс пройти во вторую часть квалификации. Приношу извинения команде за то, что добавил им работы. Посмотрим, что нам удастся в воскресенье. Обычно гонка в Баку преподносит много сюрпризов», — приводит слова Колапинто пресс-служба команды.