Предварительная стартовая решётка Гран-при Азербайджана Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 в Баку должна стартовать в 14:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом квалификации изменений не произошло. Эстебан Окон из «Хааса» будет стартовать последним — он был исключён из протоколов квалификации за нарушение технического регламента, однако допущен к старту.

Гран-при Азербайджана. Предварительная стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Карлос Сайнс («Уильямс»).
3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
5. Джордж Расселл («Мерседес»).
6. Юки Цунода («Ред Булл»).
7. Ландо Норрис («Макларен»).
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
9. Оскар Пиастри («Макларен»).
10. Шарль Леклер («Феррари»).
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
12. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
15. Оливер Берман («Хаас»).
16. Франко Колапинто («Альпин»).
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
18. Пьер Гасли («Альпин»).
19. Алекс Албон («Уильямс»).
20. Эстебан Окон («Хаас»).

Драма, драма, ещё раз драма и поул Ферстаппена! Аварийная квалификация Ф-1 в Баку
Драма, драма, ещё раз драма и поул Ферстаппена! Аварийная квалификация Ф-1 в Баку
