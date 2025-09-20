Скидки
Цунода прокомментировал лучшую квалификацию за время, проведённое в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода высказался о результатах квалификации Гран-при Азербайджана, в которой он стал шестым.

«Сегодня был мой лучший результат в квалификации с командой, и это очень хороший знак, показывающий, что мы движемся в правильном направлении. Я рад, что смог чисто провести сессию, потому что квалификация вышла действительно хаотичной со всеми этими остановками и меняющимися погодными условиями. Езда по Баку всегда разная, всего несколько миллиметров могут решить исход попытки, а риск жёлтых и красных флагов всегда присутствует.

Кроме того, нам пришлось бороться с ветром, что добавило определённых трудностей. Начиная с первого сегмента, я старательно проезжал каждый круг и сохранял конкурентоспособность, что было очень здорово. На последнем круге третьего сегмента мне было сложно всё сопоставить, но я всё равно доволен шестым местом. Я и команда очень много работали над улучшением скорости, и изменения, которые мы внесли в машину, определённо нам помогли.

Я также много работал на симуляторе, и мы надеемся, что уже видим результаты. Я с нетерпением жду завтрашней упорной борьбы. Длинные серии на тренировках были многообещающими, поэтому мы хотим извлечь пользу из той отличной работы, которую мы проделали в эти выходные», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

