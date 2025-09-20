Скидки
Ставший третьим Лоусон признался, что всю квалификацию ГП Азербайджана хотел в туалет

Новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о необычной проблеме, с которой он столкнулся во время квалификации Гран-при Азербайджана.

«Честно говоря, казалось, что это длилось часами, может, даже два, и мне нужно было в туалет уже после второго круга квалификации. Это всегда неприятно, но для нас всё закончилось здорово. Мы заправлялись на протяжении всей сессии и проехали каждый возможный круг.

Самое сложное, когда начинается дождь, и вы замечаете его и видите на своем визоре, вы видите, как на трассе начинает образовываться глянец, но шины всё ещё остаются горячими. На последнем круге немного накрапывал дождь, но я просто проигнорировал всё это и продолжил заезд, притворяясь, что ничего не происходит, и это сработало», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

