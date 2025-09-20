Окон пожаловался на проблемы с тормозами в квалификации ГП Азербайджана

Пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался о проблемах, с которыми он столкнулся в квалификации Гран-при Азербайджана.

«В квалификации у нас возникли большие проблемы с тормозами. Кажется, во время круга я допустил три блокировки колёс и не мог затормозить, широко входя в большинство поворотов. Ветер ситуацию не сделал проще. Но это не причина нашего вылета.

Нужно изучить произошедшее. То же самое было в третьей практике. Я тормозил сильнее, чем Берман, но не мог остановить болид – я уезжал прямо в зоны безопасности. Машина способна на неплохой темп. Но день потерян. Надеюсь, завтра у нас появятся возможности. У нас иногда возникали трудности с торможением, но сегодня они были больше обычного», – приводит слова Окона RacingNews365.