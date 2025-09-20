Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон пожаловался на проблемы с тормозами в квалификации ГП Азербайджана

Окон пожаловался на проблемы с тормозами в квалификации ГП Азербайджана
Комментарии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался о проблемах, с которыми он столкнулся в квалификации Гран-при Азербайджана.

«В квалификации у нас возникли большие проблемы с тормозами. Кажется, во время круга я допустил три блокировки колёс и не мог затормозить, широко входя в большинство поворотов. Ветер ситуацию не сделал проще. Но это не причина нашего вылета.

Нужно изучить произошедшее. То же самое было в третьей практике. Я тормозил сильнее, чем Берман, но не мог остановить болид – я уезжал прямо в зоны безопасности. Машина способна на неплохой темп. Но день потерян. Надеюсь, завтра у нас появятся возможности. У нас иногда возникали трудности с торможением, но сегодня они были больше обычного», – приводит слова Окона RacingNews365.

Материалы по теме
Машина Окона не прошла техинспекцию, его результат в квалификации аннулирован
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android