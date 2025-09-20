Скидки
Желание подписать контракт с Гасли стоило «Альпин» Пиастри — Марк Хьюз

Желание подписать контракт с Гасли стоило «Альпин» Пиастри — Марк Хьюз
Комментарии

Стали известны новые подробности истории вокруг неудавшегося перехода австралийского гонщика Оскара Пиастри в «Альпин». Об этом сообщил Марк Хьюз в своей колонке на Motor Sport Magazine.

Как сообщил Хьюз, перед сезоном 2023 года в «Альпин» «торопились» подписать Пьера Гасли. Они составили «дорогостоящий долгосрочный контракт» для французского гонщика. При этом менеджер Пиастри Марк Уэббер на протяжении нескольких месяцев просил о контракте с Оскаром. Его заверили, что это произойдёт, но «этого так и не произошло».

При этом в команде хотели собрать состав из Гасли и Фернандо Алонсо. Когда Алонсо принял решение о переходе в «Астон Мартин», в «Макларене» уже сделали предложение Пиастри. При этом по первоначальному плану Окон должен был покинуть «Альпин», однако сохранил место после того, как подписание Пиастри сорвалось.

