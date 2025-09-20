Скидки
«Допустил ошибку новичка». Албон — об аварии в квалификации в Баку

«Допустил ошибку новичка». Албон — об аварии в квалификации в Баку
Комментарии

29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон, представляющий команду «Уильямс», прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Азербайджана.

«Я допустил ошибку новичка. Я первым ушёл на быстрый круг, а в первом повороте у машины вообще не оказалось сцепления с трассой. Но уже на втором круге сцепление там стало намного лучше. И я этого не ожидал. Но я не могу винить кого-либо, кроме себя. Глупая ошибка», — приводит слова Алекса Албона Motorsport Magazin.

Напомним, таец слишком глубоко атаковал в первом повороте и левым передним колесом ударил во внутренний отбойник. Подвеска машины повреждена, а гонщик покинул кокпит и сошёл.

