Ваулз раскрыл силу порыва ветра, спровоцировавшего аварию Албона в квалификации

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался об аварии Алекса Албона в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана.

«Мне жаль Алекса, сегодня он ехал в хорошем темпе, но на входе в первый поворот его задел порыв ветра со скоростью 7 м/с. Однако из всех трасс именно здесь можно отыграться, и я уверен, что у нас хватит скорости, чтобы бороться за очки», — написал Джеймс Ваулз в социальных сетях.

Напомним, Алекс Албон слишком глубоко атаковал в первом повороте и левым передним колесом ударил во внутренний отбойник. Подвеска машины повреждена, а гонщик покинул кокпит и сошёл.