Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Азербайджана

Пиастри прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Азербайджана
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал свою аварию в концовке квалификации Гран-при Азербайджана.

«Думаю, я просто затормозил чуть позже, чем нужно. Никаких данных я пока не видел, но произошло именно то, что обычно происходит, когда ты блокируешь тормоза. Конечно, я расстроен.

Мне казалось, что машина производила хорошее впечатление, поэтому жаль, что всё закончилось вот так. Первые два поворота я прошёл вполне неплохо, но даже не знаю, что случилось потом. То ли я перестарался, то ли это произошло из-за дождя. Думаю, что я немного перестарался, и за это пришлось расплачиваться.

Посмотрим, что получится в воскресенье. Думаю, рассчитывать на победу будет слишком амбициозно. Подняться на более высокие позиции нам вполне по силам, это точно», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Материалы по теме
Проявил ли Пиастри слабость и как бы на его месте поступил Ферстаппен? Разбор ГП Италии
Эксклюзив
Проявил ли Пиастри слабость и как бы на его месте поступил Ферстаппен? Разбор ГП Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android