Пиастри прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Азербайджана

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал свою аварию в концовке квалификации Гран-при Азербайджана.

«Думаю, я просто затормозил чуть позже, чем нужно. Никаких данных я пока не видел, но произошло именно то, что обычно происходит, когда ты блокируешь тормоза. Конечно, я расстроен.

Мне казалось, что машина производила хорошее впечатление, поэтому жаль, что всё закончилось вот так. Первые два поворота я прошёл вполне неплохо, но даже не знаю, что случилось потом. То ли я перестарался, то ли это произошло из-за дождя. Думаю, что я немного перестарался, и за это пришлось расплачиваться.

Посмотрим, что получится в воскресенье. Думаю, рассчитывать на победу будет слишком амбициозно. Подняться на более высокие позиции нам вполне по силам, это точно», — приводит слова Пиастри Sky Sports.