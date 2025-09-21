Китайский электрогиперкар стал самым быстрым дорожным автомобилем в мире

Компания BYD объявила о новом рекорде электрического гиперкара Yangwang U9 — во время заездов на немецкой трассе в Папенбурге немецкий гонщик Марк Бассенг достиг скорости в 496,22 км/ч. Это рекордный показатель для дорожного автомобиля — ранее самой быстрой дорожной машиной в истории считался Bugatti Chiron Super Sport 300+, который в 2019 году достиг 490,48 км/ч.

Права на видео принадлежат BYD. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале BYD Europe.

В Папенбурге Бассенг пилотировал автомобиль в версии Xtreme (ранее известной как Track Edition). Он построен на той же архитектуре, что и стандартный Yangwang U9, однако приводится в движение иными электромоторами, в сумме развивающими 2220 кВт (3018 л. с.), и считается самым мощным серийным автомобилем в мире. Для сравнения, стандартный Yangwang U9 обладает вдвое меньшей мощностью — 960 кВт (1305 л. с.).

Yangwang U9 Xtreme установил рекорд «Нордшляйфе» Фото: BYD

Также в BYD объявили о том, что Yangwang U9 Xtreme проехал круг по «Северной петле» «Нюрбургринга» за 6:59.157, что на 5,8 секунды быстрее предыдущего рекорда «Нордшляйфе» для серийных электромобилей, установленного Xiaomi SU7 Ultra. Правда, до результата Xiaomi SU7 Ultra Prototype гиперкар от BYD всё же не дотянулся.

Электромобиль Yangwang U9 создан Вольфгангом Эггером, ранее работавшим в Alfa Romeo, Audi и Lamborghini. Автомобиль впервые был представлен в 2023 году, а его серийное производство началось в 2024-м. Суперкар оснащается четырьмя электромоторами и в стандартной версии разгоняется до 100 км/ч за 2,36 секунды.