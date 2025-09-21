«Ему повезло». Ральф Шумахер — о будущем Цуноды
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер высказался о выступлениях японского гонщика Юки Цуноды в «Ред Булл», коснувшись его будущего.
«Ему повезло, что команда уже объявила, что хочет завершить сезон с ним. В предстоящих гонках должно произойти что-то колоссальное, чтобы он остался в Формуле-1 на 2026 год. Но я боюсь, что Цунода продолжит выступать так же, как и раньше, и в следующем году в Формуле-1 вообще его не будет», — приводит слова Шумахера издание Motorsport-Total.
В квалификации 17-го этапа Гран-при Азербайджана Цунода показал шестое время, уступив своему напарнику Максу Ферстаппену, взявшему поул, +1.026.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590
