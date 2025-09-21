Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ему повезло». Ральф Шумахер — о будущем Цуноды

«Ему повезло». Ральф Шумахер — о будущем Цуноды
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер высказался о выступлениях японского гонщика Юки Цуноды в «Ред Булл», коснувшись его будущего.

«Ему повезло, что команда уже объявила, что хочет завершить сезон с ним. В предстоящих гонках должно произойти что-то колоссальное, чтобы он остался в Формуле-1 на 2026 год. Но я боюсь, что Цунода продолжит выступать так же, как и раньше, и в следующем году в Формуле-1 вообще его не будет», — приводит слова Шумахера издание Motorsport-Total.

В квалификации 17-го этапа Гран-при Азербайджана Цунода показал шестое время, уступив своему напарнику Максу Ферстаппену, взявшему поул, +1.026.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590
Материалы по теме
Драма, драма, ещё раз драма и поул Ферстаппена! Аварийная квалификация Ф-1 в Баку
Драма, драма, ещё раз драма и поул Ферстаппена! Аварийная квалификация Ф-1 в Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android