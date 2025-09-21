Расселл назвал пятое место в квалификации Баку «не максимумом», он рассчитывает на подиум

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана, где занял пятое место. Гонщик признал, что результат мог быть лучше, однако считает стартовую позицию достаточно сильной для борьбы в гонке.

«Квалификация прошла в непростых условиях. Пятое место, вероятно, не предел наших возможностей, но это хорошая позиция для завтрашнего старта. Мы впервые попробовали шины «медиум» в первой части квалификации, они помогли пройти дальше, но в решающем заезде мы выбрали «софт». Это было правильное решение, но я не смог извлечь максимум: мы выехали на трассу слишком рано, и покрытие оставалось скользким. К тому же весь уикенд я чувствую себя не на 100%. Сегодня отдохну и завтра постараюсь побороться за подиум», — приводит слова Расселла Pitpass со ссылкой на пресс-службу команды.