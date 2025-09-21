Сайнс: я знал, что мой круг может быть недостаточно хорош для поула

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс, показавший второе время в квалификации Гран-при Азербайджана, признался, что изначально ожидал уступить пилотам «Ред Булл» или «Макларена». По его словам, расчёт команды показывал: реальную угрозу его результату могут составить только Макс Ферстаппен и Ландо Норрис. В итоге быстрее оказался лишь Ферстаппен.

«Нет, сожалений у меня нет. Я знал, что проехал очень хороший круг, но понимал, что, возможно, он окажется недостаточно быстрым для поула. Мы знали: если «Ред Булл» или «Макларен» соберут круг, они в среднем будут на три-пять десятых быстрее. Влияли и погодные условия, и состояние трассы. Поэтому я понимал, что мой круг может не хватить. По нашим расчётам, побить время могли только Макс и Ландо. Я думал, что стартую третьим. Но в итоге впереди оказался только Макс… кто же ещё», — приводит слова Сайнса F1i.