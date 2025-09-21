Колапинто: предпочитаю ехать быстро и рисковать, чем быть медленным и осторожным
Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал аварию в квалификации Формулы-1 на Гран-при Азербайджана. Франко увидел Гасли в кармане безопасности и тормозил намного раньше, но поскользнулся и влетел в отбойник.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590
«Жаль, что разбил машину, но я всё же предпочитаю ехать быстро и рисковать, чем быть медленным и осторожным. Думаю, ситуация возникла из-за сильных порывов ветра, которые сегодня доходили до 80 километров в час. Машину просто развернуло. Это обидно, потому что мы показывали хороший темп, но теперь нужно сосредоточиться на гонке», — сказал Колапинто на YouTube-канале F1 RADIO ESPAÑOL.
