Колапинто: предпочитаю ехать быстро и рисковать, чем быть медленным и осторожным

Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал аварию в квалификации Формулы-1 на Гран-при Азербайджана. Франко увидел Гасли в кармане безопасности и тормозил намного раньше, но поскользнулся и влетел в отбойник.

«Жаль, что разбил машину, но я всё же предпочитаю ехать быстро и рисковать, чем быть медленным и осторожным. Думаю, ситуация возникла из-за сильных порывов ветра, которые сегодня доходили до 80 километров в час. Машину просто развернуло. Это обидно, потому что мы показывали хороший темп, но теперь нужно сосредоточиться на гонке», — сказал Колапинто на YouTube-канале F1 RADIO ESPAÑOL.