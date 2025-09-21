Ландо Норрис: не уверен в победе в Баку, но постараюсь пробиться на подиум

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что не рассчитывает побороться за победу в Гран-при Азербайджана, однако намерен сосредоточиться на борьбе за подиум. Гонщик начнёт воскресную гонку седьмым, он подчеркнул, что его главной задачей станет максимальная реализация стартовой позиции.

«Не думаю, что у нас есть темп, чтобы выиграть у Макса [Ферстаппена]. Он быстр весь уикенд и будет фаворитом. Но я постараюсь пробиться в тройку. Впереди несколько машин, которые оказались не на своих местах, но обгонять здесь очень непросто. К тому же я не проводил заезды с высокой топливной загрузкой и ещё должен разобраться с длинными отрезками», — приводит слова Норриса Autosport.