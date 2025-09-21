Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис: не уверен в победе в Баку, но постараюсь пробиться на подиум

Ландо Норрис: не уверен в победе в Баку, но постараюсь пробиться на подиум
Комментарии

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что не рассчитывает побороться за победу в Гран-при Азербайджана, однако намерен сосредоточиться на борьбе за подиум. Гонщик начнёт воскресную гонку седьмым, он подчеркнул, что его главной задачей станет максимальная реализация стартовой позиции.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Не началось

«Не думаю, что у нас есть темп, чтобы выиграть у Макса [Ферстаппена]. Он быстр весь уикенд и будет фаворитом. Но я постараюсь пробиться в тройку. Впереди несколько машин, которые оказались не на своих местах, но обгонять здесь очень непросто. К тому же я не проводил заезды с высокой топливной загрузкой и ещё должен разобраться с длинными отрезками», — приводит слова Норриса Autosport.

Материалы по теме
Ферстаппен взял поул в квалификации ГП Азербайджана, Сайнс — 2-й, Лоусон — 3-й
Материалы по теме
Догонят ли «Макларен» и «Феррари» Ферстаппена в Баку? ГП Азербайджана — LIVE
Live
Догонят ли «Макларен» и «Феррари» Ферстаппена в Баку? ГП Азербайджана — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android