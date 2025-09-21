Скидки
Бриаторе — о юных пилотах: нет таких, как Шумахер, Алонсо, Ферстаппен, Хэмилтон

Бриаторе — о юных пилотах: нет таких, как Шумахер, Алонсо, Ферстаппен, Хэмилтон
Исполнительный советник команды Формулы-1 «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о молодых пилотах.

«Мы видим других пилотов, но не чувствуем в них ничего особенного, потому что отличные парни просто выгорают. Я помню, когда Шуми выступал в Группе C с «Заубером», он выигрывал каждую гонку. Я помню тесты Фернандо [Алонсо]. Я отправил Фернандо в «Минарди», и Джанкарло [Минарди] позвонил мне и сказал: «Я никогда не видел ничего подобного». Теперь посмотрите на Макса [Ферстаппена].

Остальные? Вы видели гонки Ф-2 и Ф-3? Включаете заезд, один парень выигрывает гонку. В следующей гонке он 14-й. Вы видите, что в следующей гонке он на третьем месте, а через неделю он снова на 12-м. В наше время в GP2, как бы там ни было, Хэмилтон выступал, и он финишировал первым, вторым, вторым, третьим, вторым, третьим, первым, третьим. Это было очень чёткое понимание его скорости. [Нико] Росберг, бац, бац, бац — чемпион GP2. Вы помните многих людей из GP2. Теперь это очень сложно, потому что вы видите кого-то лидером, а затем в конце пелотона. Всё очень запутанно», — приводит слова Бриаторе издание The Race.

Желание подписать контракт с Гасли стоило «Альпин» Пиастри — Марк Хьюз
Догонят ли «Макларен» и «Феррари» Ферстаппена в Баку? ГП Азербайджана — LIVE
Догонят ли «Макларен» и «Феррари» Ферстаппена в Баку? ГП Азербайджана — LIVE
