Руководитель «Макларена» заявил, что Ферстаппен всё ещё находится в борьбе за титул

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла отреагировал на поул четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл») на Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

«Выводы из гонки в Монце, а также то, как мы проанализировали это внутренне и настроились на заключительную треть гонок, заключались в том, что выступление «Ред Булл» в Монце не следует считать удачным стечением обстоятельств или разовым явлением из-за низкой прижимной силы. В Монце они вышли на новый уровень и, возможно, будут настраивать свою машину немного по-другому.

Я бы нисколько не удивился, если бы «Ред Булл» продолжил начатую серию, потому что поул-позиция в Монце, победа, а теперь и поул-позиция в Баку. «Ред Булл» — очень серьёзный претендент на победы в гонках и очень серьёзный конкурент в борьбе за титул в личном зачёте. Есть гонки, в которых у «Макларена» может не быть никаких преимуществ с точки зрения темпа, а также Ландо и Оскар, они всегда рядом [друг с другом], так что не всегда собирают максимум очков.

Таким образом, да, Ферстаппен и «Ред Булл» всё ещё в борьбе за титул», — приводит слова Стеллы The Race.

