Кроуфорд выиграл основную гонку Формулы-2 в Азербайджане, лидер сезона получил штраф

В воскресенье, 21 сентября, в Баку, Азербайджан, состоялась основная гонка 12-го этапа Формулы-2 в сезоне-2025. Победу одержал американский гонщик команды «ДАМС» Джек Кроуфорд.
Лидер сезона Леонардо Форнароли («Инвикта») в борьбе за четвёртую позицию в первом повороте поддел ирландца Алекса Данна («Роден»), из-за чего Алекс выехал за пределы трассы, а итальянец получил штраф в 10 секунд.
Формула-2. Азербайджан. Основная гонка
1. Джек Кроуфорд («ДАМС») — 29 кругов.
2. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +0.2.
3. Дино Беганович («Хайтек») +5.3.
4. Габриеле Мини («Према») +10.8.
5. Леонардо Форнароли («Инвикта») +11.7.
6. Пепе Марти («Кампос») +13.1.
7. Арвид Линдблад («Кампос») +13.9.
8. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +17.1.
9. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +20.0.
10. Себастьян Монтойя («Према») +20.9.
