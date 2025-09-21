Кроуфорд выиграл основную гонку Формулы-2 в Азербайджане, лидер сезона получил штраф

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В воскресенье, 21 сентября, в Баку, Азербайджан, состоялась основная гонка 12-го этапа Формулы-2 в сезоне-2025. Победу одержал американский гонщик команды «ДАМС» Джек Кроуфорд.

Лидер сезона Леонардо Форнароли («Инвикта») в борьбе за четвёртую позицию в первом повороте поддел ирландца Алекса Данна («Роден»), из-за чего Алекс выехал за пределы трассы, а итальянец получил штраф в 10 секунд.

Формула-2. Азербайджан. Основная гонка

1. Джек Кроуфорд («ДАМС») — 29 кругов.

2. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +0.2.

3. Дино Беганович («Хайтек») +5.3.

4. Габриеле Мини («Према») +10.8.

5. Леонардо Форнароли («Инвикта») +11.7.

6. Пепе Марти («Кампос») +13.1.

7. Арвид Линдблад («Кампос») +13.9.

8. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +17.1.

9. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +20.0.

10. Себастьян Монтойя («Према») +20.9.