«Макларен» заменил шасси на болиде Пиастри после аварии в квалификации Баку

Команда «Макларен» провела замену шасси на болиде австралийского гонщика Оскара Пиастри после третьего сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана. Пилот разбил автомобиль, однако новая установка идентичного шасси позволила ему сохранить место на стартовой решётке. Об этом сообщает официальный сайт ФИА.

Во время третьего сегмента квалификации Гран-при Азербайджана Оскар Пиастри ошибся на входе в третий поворот при начале быстрой попытки, но промахнулся мимо апекса и на высокой скорости влетел в заграждения. Сессия была остановлена красными флагами.

На квалификации Гран-при Азербайджана первым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.