«Макларен» заменил шасси на болиде Пиастри после аварии в квалификации Баку

«Макларен» заменил шасси на болиде Пиастри после аварии в квалификации Баку
Комментарии

Команда «Макларен» провела замену шасси на болиде австралийского гонщика Оскара Пиастри после третьего сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана. Пилот разбил автомобиль, однако новая установка идентичного шасси позволила ему сохранить место на стартовой решётке. Об этом сообщает официальный сайт ФИА.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

Во время третьего сегмента квалификации Гран-при Азербайджана Оскар Пиастри ошибся на входе в третий поворот при начале быстрой попытки, но промахнулся мимо апекса и на высокой скорости влетел в заграждения. Сессия была остановлена красными флагами.

На квалификации Гран-при Азербайджана первым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

