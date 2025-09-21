Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла объяснил, чем борьба за титул в 2025-м отличается от сезона-2024

Стелла объяснил, чем борьба за титул в 2025-м отличается от сезона-2024
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил, чем борьба за титул в 2025-м отличается от сезона-2024.

«В этом году ситуация совсем иная, чем в 2024-м. В этом году всё обстоит так, что два пилота одной команды получили возможность бороться, набрали кондиции и очки. Как команда, наша ответственность — продолжать давать им машину и качественную реализацию потенциала, чтобы они могли преследовать свои стремления и использовать свой талант. Для нас это — такой подход к гонкам», — приводит слова Стеллы издание The Race.

Ранее итальянец заявил о том, что четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен («Ред Булл») находится всё ещё в титульной гонке.

Материалы по теме
Руководитель «Макларена» заявил, что Ферстаппен всё ещё находится в борьбе за титул
Материалы по теме
Догонят ли «Макларен» и «Феррари» Ферстаппена в Баку? ГП Азербайджана — LIVE
Live
Догонят ли «Макларен» и «Феррари» Ферстаппена в Баку? ГП Азербайджана — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android