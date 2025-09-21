Стелла объяснил, чем борьба за титул в 2025-м отличается от сезона-2024

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил, чем борьба за титул в 2025-м отличается от сезона-2024.

«В этом году ситуация совсем иная, чем в 2024-м. В этом году всё обстоит так, что два пилота одной команды получили возможность бороться, набрали кондиции и очки. Как команда, наша ответственность — продолжать давать им машину и качественную реализацию потенциала, чтобы они могли преследовать свои стремления и использовать свой талант. Для нас это — такой подход к гонкам», — приводит слова Стеллы издание The Race.

Ранее итальянец заявил о том, что четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен («Ред Булл») находится всё ещё в титульной гонке.