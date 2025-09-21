Сайнс объяснил, почему шесть пилотов попали в аварии в квалификации Баку

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал массовые аварии во время квалификации Гран-при Азербайджана. По его словам, 6 из 20 лучших пилотов мира столкнулись с проблемами из-за сложных условий на трассе, включая порывистый ветер и дождь.

«Мы, уверен, 20 лучших пилотов в мире. Если шестеро из нас попали в такие аварии, это связано с невероятно сложными условиями. Иногда ты не совершаешь ошибок, но всё равно можешь разбить болид — достаточно слегка рискнуть. Даже если риска нет, авария всё равно возможна, потому что сцепление на трассе меняется. В таких условиях легко допустить ошибку», — приводит слова Сайнса RacingNews365.