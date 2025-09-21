Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс объяснил, почему шесть пилотов попали в аварии в квалификации Баку

Сайнс объяснил, почему шесть пилотов попали в аварии в квалификации Баку
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал массовые аварии во время квалификации Гран-при Азербайджана. По его словам, 6 из 20 лучших пилотов мира столкнулись с проблемами из-за сложных условий на трассе, включая порывистый ветер и дождь.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

«Мы, уверен, 20 лучших пилотов в мире. Если шестеро из нас попали в такие аварии, это связано с невероятно сложными условиями. Иногда ты не совершаешь ошибок, но всё равно можешь разбить болид — достаточно слегка рискнуть. Даже если риска нет, авария всё равно возможна, потому что сцепление на трассе меняется. В таких условиях легко допустить ошибку», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

Материалы по теме
Сайнс: я знал, что мой круг может быть недостаточно хорош для поула
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android