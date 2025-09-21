Скидки
«Я счастлив, но разочарован». Антонелли — о 4-м месте в квалификации Баку

«Я счастлив, но разочарован». Антонелли — о 4-м месте в квалификации Баку
Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» высказался о четвёртом месте в квалификации Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

«После успешных практик, где я всё продолжал находить скорость, я чувствовал себя вполне готовым к квалификации. Но условия были очень сложными из-за ветра. Это была лотерея, потому что он был очень порывистым и непредсказуемым. Поэтому, с одной стороны, я очень счастлив, но с другой — разочарован последним кругом. Из-за ветра, который налетел на меня, я потерял 0.2-0.3 с.

В третьем сегменте было сложно каждому, кому-то повезло с ветром больше, кому-то меньше. Так что я не могу жаловаться, и мы сделаем всё, что в наших силах, в гонке», — приводит слова Антонелли издание Racingnews365.

