«Я счастлив, но разочарован». Антонелли — о 4-м месте в квалификации Баку

Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» высказался о четвёртом месте в квалификации Гран-при Азербайджана.

«После успешных практик, где я всё продолжал находить скорость, я чувствовал себя вполне готовым к квалификации. Но условия были очень сложными из-за ветра. Это была лотерея, потому что он был очень порывистым и непредсказуемым. Поэтому, с одной стороны, я очень счастлив, но с другой — разочарован последним кругом. Из-за ветра, который налетел на меня, я потерял 0.2-0.3 с.

В третьем сегменте было сложно каждому, кому-то повезло с ветром больше, кому-то меньше. Так что я не могу жаловаться, и мы сделаем всё, что в наших силах, в гонке», — приводит слова Антонелли издание Racingnews365.