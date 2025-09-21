Окончательная стартовая решётка Гран-при Азербайджана Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную решётку Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Эстебан Окон, показавший 18-е время, был дисквалифицирован из-за излишне гибкого заднего антикрыла. Он начнёт заезд последним.
Гран-при Азербайджана. Окончательная стартовая решётка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Карлос Сайнс («Уильямс»).
3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
5. Джордж Расселл («Мерседес»).
6. Юки Цунода («Ред Булл»).
7. Ландо Норрис («Макларен»).
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
9. Оскар Пиастри («Макларен»).
10. Шарль Леклер («Феррари»).
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
12. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
15. Оливер Берман («Хаас»).
16. Франко Колапинто («Альпин»).
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
18. Пьер Гасли («Альпин»).
19. Алекс Албон («Уильямс»).
20. Эстебан Окон («Хаас»).