Ферстаппен пропустил гонку GT3 из-за затянувшейся квалификации в Баку

Комментарии

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог наблюдать за выступлением своих пилотов в серии GT World Challenge в Валенсии, так как квалификация к Гран-при Азербайджана затянулась почти на два часа.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

«Я очень злился из-за того, что пропустил всю гонку, ведь квалификация в Формуле-1 шла слишком долго. Но когда я выбрался из машины и посмотрел результат на телефоне, всё снова стало в порядке. То, что им удалось выиграть гонку, впечатляет. Конечно, им ещё предстоит многому научиться — это было заметно ещё в квалификации в субботу утром. Мы обсудили это перед стартом, и они показали отличный результат. Для меня это тоже гордость — видеть, как моя команда побеждает», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

