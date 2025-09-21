Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Исак Хаджар столкнулся с техническими проблемами перед стартом гонки в Азербайджане

Исак Хаджар столкнулся с техническими проблемами перед стартом гонки в Азербайджане
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Рейсинг Буллз», столкнулся с проблемами с гидравликой перед стартом основной гонки 17-го этапа Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

На установочном круге пилот сказал, что у него падает мощность, инженер попросил аккуратно доехать до стартовой решётки. Руководитель коллектива Алан Пермейн в интервью Sky Sports подтвердил, что у франко-алжирца проблема с гидравликой.

Старт гонки запланирован в 14:00 по московскому времени. Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию уикенда.

С поула гонку начнёт четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторым стартует Карлос Сайнс («Уильямс»), третий — Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»). Хаджар — восьмой.

Материалы по теме
Лидер сезона Формулы-1 сразу улетел в стену! ГП Азербайджана — LIVE
Live
Лидер сезона Формулы-1 сразу улетел в стену! ГП Азербайджана — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android