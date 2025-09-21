Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Исак Хаджар столкнулся с техническими проблемами перед стартом гонки в Азербайджане

20-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Рейсинг Буллз», столкнулся с проблемами с гидравликой перед стартом основной гонки 17-го этапа Гран-при Азербайджана.

Фото: Кадр из трансляции

На установочном круге пилот сказал, что у него падает мощность, инженер попросил аккуратно доехать до стартовой решётки. Руководитель коллектива Алан Пермейн в интервью Sky Sports подтвердил, что у франко-алжирца проблема с гидравликой.

Старт гонки запланирован в 14:00 по московскому времени. Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию уикенда.

С поула гонку начнёт четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторым стартует Карлос Сайнс («Уильямс»), третий — Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»). Хаджар — восьмой.