Кравиц: Пиастри выиграл четыре Гран-при на шасси, которое ему установили

Британский репортёр Формулы-1, работающий на Sky Sports, Тед Кравиц высказался о заменённом перед гонкой Гран-при Азербайджана шасси на болиде Оскара Пиастри («Макларен»).

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
«Эта гонка — про использование шансов. Сейчас это заезд Макса Ферстаппена, но который он может потерять. Для Ландо Норриса это шанс серьёзно сократить отставание от Оскара Пиастри в борьбе за титул, а для «Макларена» — шанс завоевать 10-й Кубок конструкторов.

Пиастри получил новое шасси после вчерашней аварии, но это та же база, которую он хорошо знает: он выступал на этом шасси в первых восьми гонках сезона, выиграв четыре Гран‑при и ещё трижды поднимавшись на подиум, так что шасси ему знакомо. Стратегия ему сегодня очень пригодится, чтобы выиграть, стартуя с девятого места на решётке», — сказал Кравиц во время эфира Sky Sports.

