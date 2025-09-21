Кравиц: Пиастри выиграл четыре Гран-при на шасси, которое ему установили

Британский репортёр Формулы-1, работающий на Sky Sports, Тед Кравиц высказался о заменённом перед гонкой Гран-при Азербайджана шасси на болиде Оскара Пиастри («Макларен»).

«Эта гонка — про использование шансов. Сейчас это заезд Макса Ферстаппена, но который он может потерять. Для Ландо Норриса это шанс серьёзно сократить отставание от Оскара Пиастри в борьбе за титул, а для «Макларена» — шанс завоевать 10-й Кубок конструкторов.

Пиастри получил новое шасси после вчерашней аварии, но это та же база, которую он хорошо знает: он выступал на этом шасси в первых восьми гонках сезона, выиграв четыре Гран‑при и ещё трижды поднимавшись на подиум, так что шасси ему знакомо. Стратегия ему сегодня очень пригодится, чтобы выиграть, стартуя с девятого места на решётке», — сказал Кравиц во время эфира Sky Sports.