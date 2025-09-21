Скидки
Лидер Формулы-1 Пиастри разбил болид на первом круге гонки Гран-при Азербайджана

Австралийский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Оскар Пиастри разбил болид в пятом повороте на первом круге 17-го этапа Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что ещё на старте гонки Оскар столкнулся с защитной системой болида, не дающей машине заглохнуть, застряв на стартовой решётке и откатившись в конец пелотона.

После появления машины безопасности лидером заезда является четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Он начинал гонку с поула. На втором месте располагается испанец Карлос Сайнс из «Уильямса». Третий — Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки.

