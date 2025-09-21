Скидки
Фото: Пиастри смотрит гонку ГП Азербайджана на телефоне на посту маршалов после схода

Фото: Пиастри смотрит гонку ГП Азербайджана на телефоне на посту маршалов после схода
24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», был запечатлён оператором трансляции Гран-при Азербайджана после своей аварии на первом круге основной гонки в Баку.

Фото: Кадр из трансляции

Пиастри столкнулся с проблемами на старте, а после ошибся в пятом повороте первого круга, разбив болид, а затем разместился на посту маршалов, которые выдали ему телефон с трансляцией гонки.

После появления машины безопасности лидером заезда является четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Он начинал гонку с поула. На втором месте располагается испанец Карлос Сайнс из «Уильямса». Третий — Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Live
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
