Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, Расселл — второй, Сайнс — третий

В воскресенье, 21 сентября, состоялась основная гонка 17-го этапа Гран-при Азербайджана Формулы-1. Победу одержал четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторым финишировал Джордж Расселл («Мерседес»), третий — Карлос Сайнс («Уильямс»).
Лидер сезона Оскар Пиастри («Макларен») разбил болид на первом круге и сошёл.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 51 круг.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +14.609.
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +19.199.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +21.760.
5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +33.290.
6. Юки Цунода («Ред Булл») +33.808.
7. Ландо Норрис («Макларен») +34.227.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +36.310.
9. Шарль Леклер («Феррари») +36.774.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +38.982.
11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:07.606.
12. Оливер Берман («Хаас») +1:08.262.
13. Алекс Албон («Уильямс») +1:12.870.
14. Эстебан Окон («Хаас») +1:17.580.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:18.707.
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1:20.237.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:36.392.
18. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
19. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
20. Оскар Пиастри («Макларен») — сход.