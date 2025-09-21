Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс прокомментировал свой первый подиум за «Уильямс»

Сайнс прокомментировал свой первый подиум за «Уильямс»
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс прокомментировал свой первый подиум за рулём «Уильямса» после того, как занял третье место на Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199

«Если честно, не могу описать, насколько я счастлив сейчас. Это даже приятнее, чем мой первый в карьере в подиум. Мы весь год упорно сражались, доказали, что у нас есть скорость, и когда всё сошлось воедино, мы добились потрясающего результата. Мы провели отличную гонку, не допустили ни единой ошибки, сумели победить вчера многих из тех, кого победить не ожидали. Я невероятно горжусь командой, все упорно работали, несмотря на то, что это очень трудный для нас год. Мы сделали большой шаг вперёд в сравнении с прошлым годом, мы растём и движемся в правильном направлении. К сожалению, порой мне не везло, происходили различные инциденты. Теперь я понимаю, зачем они происходили, чтобы первый подиум был именно таким. Это жизнь, порой случают неудачи именно для того, чтобы затем произошло что-то классное. Этот результат приятнее, чем я ожидал. Это урок, который преподаёт нам жизнь: верь в себя и в команду вокруг себя, и рано или поздно это обязательно окупится», — сказал Сайнс после гонки.

Материалы по теме
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Live
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android