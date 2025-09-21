Сайнс прокомментировал свой первый подиум за «Уильямс»

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс прокомментировал свой первый подиум за рулём «Уильямса» после того, как занял третье место на Гран-при Азербайджана.

«Если честно, не могу описать, насколько я счастлив сейчас. Это даже приятнее, чем мой первый в карьере в подиум. Мы весь год упорно сражались, доказали, что у нас есть скорость, и когда всё сошлось воедино, мы добились потрясающего результата. Мы провели отличную гонку, не допустили ни единой ошибки, сумели победить вчера многих из тех, кого победить не ожидали. Я невероятно горжусь командой, все упорно работали, несмотря на то, что это очень трудный для нас год. Мы сделали большой шаг вперёд в сравнении с прошлым годом, мы растём и движемся в правильном направлении. К сожалению, порой мне не везло, происходили различные инциденты. Теперь я понимаю, зачем они происходили, чтобы первый подиум был именно таким. Это жизнь, порой случают неудачи именно для того, чтобы затем произошло что-то классное. Этот результат приятнее, чем я ожидал. Это урок, который преподаёт нам жизнь: верь в себя и в команду вокруг себя, и рано или поздно это обязательно окупится», — сказал Сайнс после гонки.