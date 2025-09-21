«Хочу поздравить «Уильямс». Расселл — о втором месте на ГП Азербайджана

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», поздравил свой прошлый коллектив «Уильямс», за рулём которого Карлос Сайнс завоевал подиум на Гран-при Азербайджана.

«Хочу поздравить Карлоса и команду «Уильямс» с отличным результатом. Для нас это тоже отличный результат — счастлив вернуться на подиум. Лично для меня уикенд был очень непростым, но машина вела себя превосходно — и Кими занял четвёртое место, так что я очень доволен. Если честно, я был очень рад увидеть клетчатый флаг. К счастью, сегодня я чувствую себя намного лучше, чем в пятницу и субботу, но всё равно хотел бы просто отдохнуть. Тем не менее я очень доволен результатом. Мы хотим победить «Феррари» в Кубке конструкторов, и сегодня сделали большой шаг в этом направлении», — сказал Расселл после гонки.

Победу в Баку одержал четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен, представляющий коллектив «Ред Булл». напарник Расселла Андреа Кими Антонелли — четвёртый.