«Фантастика, но в Сингапуре иная трасса». Ферстаппен — о победе на ГП Азербайджана

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» прокомментировал победу на Гран-при Азербайджана.

«Невероятный уикенд для нас. Этап в Монце уже был отличным, но победить в Баку — это фантастика. Машина отлично вела себя на обоих составах шин, мы всё время были в чистом воздухе, что позволило контролировать шины, так что всё прошло довольно спокойно. Конечно, на этой трассе никогда не бывает просто, а сегодня было ещё и очень ветрено, из-за чего машину сильно болтало. Но я очень доволен нашим выступлением. Сможем ли мы сохранить такой темп? Трудно сказать. Две последние гонки сложились для нас отлично, но трасса в Сингапуре совсем иная и требует высокой прижимной силы», — сказал Ферстаппен после гонки.