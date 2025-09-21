Скидки
«Фантастика, но в Сингапуре иная трасса». Ферстаппен — о победе на ГП Азербайджана

Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» прокомментировал победу на Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199

«Невероятный уикенд для нас. Этап в Монце уже был отличным, но победить в Баку — это фантастика. Машина отлично вела себя на обоих составах шин, мы всё время были в чистом воздухе, что позволило контролировать шины, так что всё прошло довольно спокойно. Конечно, на этой трассе никогда не бывает просто, а сегодня было ещё и очень ветрено, из-за чего машину сильно болтало. Но я очень доволен нашим выступлением. Сможем ли мы сохранить такой темп? Трудно сказать. Две последние гонки сложились для нас отлично, но трасса в Сингапуре совсем иная и требует высокой прижимной силы», — сказал Ферстаппен после гонки.

Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
