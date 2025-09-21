Скидки
Макс Ферстаппен сравнялся с Серхио Пересом по количеству побед в Азербайджане

Макс Ферстаппен сравнялся с Серхио Пересом по количеству побед в Азербайджане
Комментарии

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», сравнялся с 36-летним мексиканским пилотом Серхио Пересом по победам на Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199

До 17-го этапа сезона-2025 Перес был единственным пилотом, который смог одержать две победы на трассе в Баку (в 2021 и 2023 году — обе за рулём «Ред Булл»). После победы в сегодняшней гонке Макс добавил к своему триумфу сезона-2022 ещё один.

По одному разу в Азербайджане побеждали: Даниэль Риккардо за рулём «Ред Булл» в 2017-м, Льюис Хэмилтон в период своего выступления за «Мерседес» (2018), Валттери Боттас («Мерседес») в 2019-м и Оскар Пиастри («Макларен») в 2024-м.

