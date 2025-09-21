Скидки
Макс Ферстаппен сравнялся с Льюисом Хэмилтоном по количеству «Больших шлемов» в Ф-1

Ферстаппен после победы в Гран-при Азербайджана
Комментарии

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», сравнялся с 40-летним британцем и семикратным обладателем титула Льюисом Хэмилтоном («Феррари») по количеству «Больших шлемов» после победы на Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199

После гонки в Баку на счету нидерландца шесть «Больших шлемов», как и у Льюиса. Больше только у легендарного Джима Кларка — восемь.

Для того чтобы получить «Большой шлем», гонщик должен стартовать с поул-позиции, лидировать в гонке на финише каждого круга, показать лучшее время на круге и финишировать первым.

Вторым в Баку финишировал Джордж Расселл («Мерседес»), третьим — Карлос Сайнс («Уильямс»).

