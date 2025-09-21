Макс Ферстаппен сравнялся с Льюисом Хэмилтоном по количеству «Больших шлемов» в Ф-1

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», сравнялся с 40-летним британцем и семикратным обладателем титула Льюисом Хэмилтоном («Феррари») по количеству «Больших шлемов» после победы на Гран-при Азербайджана.

После гонки в Баку на счету нидерландца шесть «Больших шлемов», как и у Льюиса. Больше только у легендарного Джима Кларка — восемь.

Для того чтобы получить «Большой шлем», гонщик должен стартовать с поул-позиции, лидировать в гонке на финише каждого круга, показать лучшее время на круге и финишировать первым.

Вторым в Баку финишировал Джордж Расселл («Мерседес»), третьим — Карлос Сайнс («Уильямс»).