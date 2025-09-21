Карлос Сайнс принёс «Уильямсу» первый подиум в Формуле-1 за четыре года

31-летний испанский гонщик Карлос Сайнс финишировал третьим на Гран-при Азербайджана и принёс команде «Уильямс» первый подиум с 2021 года.

Пилот вышел на старт со второго места и сумел финишировать третьим. Первое место на Гран-при Азербайджана занял Макс Ферстаппен за рулём болида «Ред Булл», вторым стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Сокомандник Сайнса Алекс Албон с десятисекундным штрафом финишировал на 13-й позиции.

Для «Уильямса» этот успех стал первым с момента, когда Джордж Расселл в 2021 году занял третье место на Гран-при Бельгии.

Сейчас в личном зачёте Формулы-1 лидирует австралиец Оскар Пиастри из «Макларена». В Кубке конструкторов на первом месте также «Макларен».