Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен сократил отставание от Пиастри до 69 очков

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен за счёт победы на Гран-при Азербайджана Формулы-1 сократил отставание в общем зачёте до 69 баллов и остался в числе возможных претендентов на титул. Оскар Пиастри потерял шесть очков относительно Ландо Норриса, таким образом, его преимущество сократилось до 25 баллов.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 324 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 299.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 212.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 165.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 121.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 78.

8. Александер Албон («Уильямс») — 70.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.

Выиграть Кубок конструкторов «Макларену» сегодня не удалось, тем не менее у Уокинга преимущество в 333 очка. В борьбе за второе место «Мерседес» опередил «Феррари» — «Скудерия» теперь уступает немцам четыре очка, а «Ред Булл» остался на четвёртой строчке — и потерял даже математические шансы на Кубок конструкторов.

«Уильямс» сохраняет за собой пятую позицию, а на шестую, опередив «Астон Мартин», поднимается «Рейсинг Буллз».

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 623 очка.

2. «Мерседес» — 290.

3. «Феррари» — 286.

4. «Ред Булл» — 272.

5. «Уильямс» — 101.

6. «Рейсинг Буллз» — 72.

7. «Астон Мартин» — 62.

8. «Кик-Заубер» — 55.

9. «Хаас» — 44.

10. «Альпин» — 20.