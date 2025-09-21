Скидки
Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен сократил отставание от Пиастри до 69 очков

Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен сократил отставание от Пиастри до 69 очков
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен за счёт победы на Гран-при Азербайджана Формулы-1 сократил отставание в общем зачёте до 69 баллов и остался в числе возможных претендентов на титул. Оскар Пиастри потерял шесть очков относительно Ландо Норриса, таким образом, его преимущество сократилось до 25 баллов.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 324 очка.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 299.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 212.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 165.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 121.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 78.
8. Александер Албон («Уильямс») — 70.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.

Выиграть Кубок конструкторов «Макларену» сегодня не удалось, тем не менее у Уокинга преимущество в 333 очка. В борьбе за второе место «Мерседес» опередил «Феррари» — «Скудерия» теперь уступает немцам четыре очка, а «Ред Булл» остался на четвёртой строчке — и потерял даже математические шансы на Кубок конструкторов.

«Уильямс» сохраняет за собой пятую позицию, а на шестую, опередив «Астон Мартин», поднимается «Рейсинг Буллз».

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 623 очка.
2. «Мерседес» — 290.
3. «Феррари» — 286.
4. «Ред Булл» — 272.
5. «Уильямс» — 101.
6. «Рейсинг Буллз» — 72.
7. «Астон Мартин» — 62.
8. «Кик-Заубер» — 55.
9. «Хаас» — 44.
10. «Альпин» — 20.

