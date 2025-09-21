Оскар Пиастри прокомментировал провальное выступление на Гран-при Азербайджана

Лидер чемпионата, пилот «Макларен» Оскар Пиастри заявил, что полностью отвечает за ошибки, которые привели к его сходу после фальстарта и аварии на первом круге Гран-при Азербайджана.

«Определённо, это был не мой лучший момент. Я просто слишком рано отреагировал на старт — глупая и простая ошибка. С аварией всё то же самое: я не учёл грязный воздух, зашёл в поворот слишком быстро, и на этом всё закончилось. Уровень сцепления был низким, но это я должен был знать. Никого, кроме себя, винить не могу. Я просто не принял правильных решений в нужный момент, и это разочаровывает», — приводит слова Пиастри Sky Sports.