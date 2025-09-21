Оскар Пиастри прокомментировал провальное выступление на Гран-при Азербайджана
Лидер чемпионата, пилот «Макларен» Оскар Пиастри заявил, что полностью отвечает за ошибки, которые привели к его сходу после фальстарта и аварии на первом круге Гран-при Азербайджана.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199
«Определённо, это был не мой лучший момент. Я просто слишком рано отреагировал на старт — глупая и простая ошибка. С аварией всё то же самое: я не учёл грязный воздух, зашёл в поворот слишком быстро, и на этом всё закончилось. Уровень сцепления был низким, но это я должен был знать. Никого, кроме себя, винить не могу. Я просто не принял правильных решений в нужный момент, и это разочаровывает», — приводит слова Пиастри Sky Sports.
