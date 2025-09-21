Известно, почему Пиастри не потеряет позиций в Сингапуре из-за неотбытого штрафа в Баку

В издании The Race объяснили, почему 24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», не потеряет позиций на гонке в Сингапуре из-за неотбытого штрафа на Гран-при Азербайджана.

Оскар получил пятисекундный штраф за фальстарт в начале гонки, после которого у него сработала система, не дающая болиду заглохнуть. Позже в пятом повороте австралиец ошибся и разбил болид, сойдя с дистанции.

Согласно руководству для стюардов, которое было опубликовано в начале года, в статье 8 «Важные замечания» говорится: «В случаях, когда гонщик не может отбыть разовый штраф в размере пять секунд из-за схода, стюарды не будут конвертировать его в штраф в виде потери позиций на стартовой решётке в следующей гонке».