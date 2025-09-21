Скидки
Известно, почему Пиастри не потеряет позиций в Сингапуре из-за неотбытого штрафа в Баку

Аудио-версия:
В издании The Race объяснили, почему 24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», не потеряет позиций на гонке в Сингапуре из-за неотбытого штрафа на Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199

Оскар получил пятисекундный штраф за фальстарт в начале гонки, после которого у него сработала система, не дающая болиду заглохнуть. Позже в пятом повороте австралиец ошибся и разбил болид, сойдя с дистанции.

Согласно руководству для стюардов, которое было опубликовано в начале года, в статье 8 «Важные замечания» говорится: «В случаях, когда гонщик не может отбыть разовый штраф в размере пять секунд из-за схода, стюарды не будут конвертировать его в штраф в виде потери позиций на стартовой решётке в следующей гонке».

