Сайнс завоевал подиум в «Уильямсе» быстрее, чем сменивший его Хэмилтон в «Феррари»

31-летний испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, представляющий команду «Уильямс», завоевал подиум за рулём британской команды быстрее, чем семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон, сменивший испанца в «Феррари».

Сайнс финишировал третьим на Гран-при Азербайджана. Этот подиум стал для испанца первым за «Уильямс», а для команды — первый за четыре года. На счету Льюиса победа в спринтерской гонке в Шанхае, но в основных заездах британец на подиум не приезжал.

После гонки Карлос, обращаясь к пит-бригаде, сказал следующее:

«VAMOS! VAMOS! Лучший подиум в моей карьере, ребята! Вы даже не можете представить, как он сладок! Огромное спасибо».

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 324 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 299.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 212.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 165.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 121.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 78.

8. Александер Албон («Уильямс») — 70.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.