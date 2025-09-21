Скидки
Бабушка Ферстаппена расплакалась после победы Макса на Гран-при Азербайджана

Бабушка Ферстаппена расплакалась после победы Макса на Гран-при Азербайджана
Комментарии

Бабушка четырёхкратного и действующего чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена очень эмоционально отреагировала на победу внука на Гран-при Азербайджана.

Фото: Кадр из трансляции

Женщина расплакалась после финиша гонки, когда Макс принимал поздравления на подиуме.

«Конечно, я это видел. Было приятно, что семья была там, ведь я нечасто их вижу. Мы также смогли отпраздновать её день рождения в эти выходные. Это здорово», — прокомментировал Макс в интервью в эфире телеканала Viaplay.

Напомним, компанию Ферстаппену на подиуме гонки составили пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс.

