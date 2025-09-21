Скидки
Хэмилтон не вернул позицию Леклеру, несмотря на обещание со стороны «Феррари»

Аудио-версия:
Комментарии

В команде «Феррари» произошёл нелепый случай перед финишем Гран-при Азербайджана. Как выяснилось, пилотам коллектива Шарлю Леклеру и Льюису Хэмилтону было приказано с капитанского мостика поменяться позициями, однако они не успели это сделать до финиша.

«Вы поменяетесь местами в конце круга на главной прямой, если Льюис не сможет обогнать. Льюис пропустит тебя на прямой», — сказал Леклеру его гоночный инженер перед финишем.

Хэмилтон в итоге сбросил скорость перед финишем, но сделал это слишком поздно, из-за чего Леклер не смог опередить его до линии старт-финиш.

«Мне всё равно, это ради восьмого места, так что всё в порядке, пусть наслаждается этим восьмым местом. Это просто глупо, потому что несправедливо, но, повторюсь, мне всё равно, честно», — сказал Леклер гоночному инженеру после финиша.

Как выяснилось, Хэмилтону слишком поздно сообщили, что ему нужно будет вернуть позицию Леклеру. Хэмилтон получил указание от своего инженера, когда он уже был на прямой старт-финиш, и просто не успел замедлиться.

