Авто Новости

Пиастри: не собираюсь исключать Ферстаппена из числа участников гонки за титул

Пиастри: не собираюсь исключать Ферстаппена из числа участников гонки за титул
Лидер чемпионата, пилот «Макларен» Оскар Пиастри высказался о потенциальной борьбе за титул с четырёхкратным чемпионом мира, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я не собираюсь исключать его из числа участников гонки за титул. Но, честно говоря, меня это не слишком беспокоит. Я просто пытаюсь оправиться после этих выходных и выступить как можно лучше. Я знаю, что, если вернусь в форму, в которой я способен быть, то всё будет более чем хорошо. Поэтому именно на этом я сосредоточу свою энергию», — приводит слова Оскара Пиастри Autosport.

Напомним, Ферстаппен одержал на Гран-при Азербайджана четвёртую победу в сезоне и сократил отставание от Пиастри до 69 очков.

