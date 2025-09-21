Хэмилтон извинится перед Леклером за то, что не пропустил его вперёд перед финишем гонки

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал инцидент в концовке Гран-при Азербайджана, когда он не успел пропустить вперёд своего напарника Шарля Леклера.

«Я был очевидно быстрее, и Шарль любезно пропустил меня. Но я понял это слишком поздно и сосредоточился на машине передо мной, хотя вероятность обогнать составляла всего 0,001%. Я действительно поднял ногу с педали газа на прямой и даже затормозил, но мы ошиблись примерно на четыре десятые секунды. Это была просто моя ошибка, так что я извинюсь перед Шарлем. Это больше не повторится», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport.

Напомним, перед финишем Леклеру обещали разменять их с Льюисом позициями обратно, однако Хэмилтону сообщили об этой необходимости слишком поздно.