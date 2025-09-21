Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер высказался о том, что Хэмилтон не вернул ему позицию на финише гонки в Баку

Леклер высказался о том, что Хэмилтон не вернул ему позицию на финише гонки в Баку
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал инцидент в концовке Гран-при Азербайджана, когда его не успел пропустить вперёд напарник Льюис Хэмилтон.

«Есть правила, с которыми мы должны работать, и сегодня, возможно, эти правила не соблюдались. Восьмое или девятое место… Мне, в общем-то, всё равно. Конечно, если мы будем бороться за более привлекательные позиции, я надеюсь, что всё будет работать по-другому. Но я не думаю, что это должно быть темой для обсуждения. К сожалению, мы были очень медленными все выходные, и именно на этом нам следует сосредоточиться», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport.

Напомним, перед финишем Леклеру обещали разменять их с Льюисом позициями обратно, однако Хэмилтону сообщили об этой необходимости слишком поздно.

Материалы по теме
Хэмилтон извинится перед Леклером за то, что не пропустил его вперёд перед финишем гонки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android