Леклер высказался о том, что Хэмилтон не вернул ему позицию на финише гонки в Баку

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал инцидент в концовке Гран-при Азербайджана, когда его не успел пропустить вперёд напарник Льюис Хэмилтон.

«Есть правила, с которыми мы должны работать, и сегодня, возможно, эти правила не соблюдались. Восьмое или девятое место… Мне, в общем-то, всё равно. Конечно, если мы будем бороться за более привлекательные позиции, я надеюсь, что всё будет работать по-другому. Но я не думаю, что это должно быть темой для обсуждения. К сожалению, мы были очень медленными все выходные, и именно на этом нам следует сосредоточиться», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport.

Напомним, перед финишем Леклеру обещали разменять их с Льюисом позициями обратно, однако Хэмилтону сообщили об этой необходимости слишком поздно.