Ферстаппен высказался о перспективах борьбы за титул в сезоне-2025 после двух побед подряд

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о титульных шансах в сезоне-2025 после двух побед подряд — на Гран-при Италии и Гран-при Азербайджана.

«Я не слишком надеюсь, но осталось семь этапов, а 69 очков — это много. Поэтому я лично не думаю об этом — просто действую от гонки к гонке, чем и занимаюсь практически весь сезон. Стараюсь выкладываться по полной, набирать как можно больше очков. А после Абу-Даби всё будет видно», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Напомним, Ферстаппен одержал на Гран-при Азербайджана четвёртую победу в сезоне и сократил отставание от Пиастри до 69 очков.