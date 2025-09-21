Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен высказался о перспективах борьбы за титул в сезоне-2025 после двух побед подряд

Ферстаппен высказался о перспективах борьбы за титул в сезоне-2025 после двух побед подряд
Комментарии

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о титульных шансах в сезоне-2025 после двух побед подряд — на Гран-при Италии и Гран-при Азербайджана.

«Я не слишком надеюсь, но осталось семь этапов, а 69 очков — это много. Поэтому я лично не думаю об этом — просто действую от гонки к гонке, чем и занимаюсь практически весь сезон. Стараюсь выкладываться по полной, набирать как можно больше очков. А после Абу-Даби всё будет видно», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Напомним, Ферстаппен одержал на Гран-при Азербайджана четвёртую победу в сезоне и сократил отставание от Пиастри до 69 очков.

Материалы по теме
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Live
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android