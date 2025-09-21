Скидки
Сайнс высказался о том, что он завоевал первый подиум в новой команде раньше Хэмилтона

Комментарии

Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о том, что он завоевал свой первый подиум в новой команде раньше, чем семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в «Феррари».

«То, что происходит у других людей, честно говоря, не моё дело. Важно, что мы получили первый шанс завоевать подиум с «Уильямсом» для меня и для команды, и мы это сделали», — приводит слова Сайнса пресс-служба Формулы-1.

Сайнс финишировал третьим на Гран-при Азербайджана. Этот подиум стал для испанца первым за «Уильямс», а для команды — первым за четыре года. На счету Льюиса победа в спринтерской гонке в Шанхае, но в основных заездах британец на подиум не приезжал.

