В «Мерседесе» рассматривали вариант с заменой Расселла на Боттаса

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о болезни Джорджа Расселла перед стартом Гран-при Азербайджана.

«Джордж был довольно сильно болен перед этапом, у него была высокая температура. И в пятницу мы были очень близки к тому, чтобы посадить за руль болида Валттери Боттаса. Джордж сам выражал сомнения, что он сможет принять участие в Гран-при. Но лекарства в итоге всё-таки подействовали, и Джорджу стало лучше. Хотя на брифингах ему пришлось носить маску, чтобы никого не заразить», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport-Magazin.

Напомним, Джордж Расселл финишировал вторым в гонке в Баку. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.