Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» рассматривали вариант с заменой Расселла на Боттаса

В «Мерседесе» рассматривали вариант с заменой Расселла на Боттаса
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о болезни Джорджа Расселла перед стартом Гран-при Азербайджана.

«Джордж был довольно сильно болен перед этапом, у него была высокая температура. И в пятницу мы были очень близки к тому, чтобы посадить за руль болида Валттери Боттаса. Джордж сам выражал сомнения, что он сможет принять участие в Гран-при. Но лекарства в итоге всё-таки подействовали, и Джорджу стало лучше. Хотя на брифингах ему пришлось носить маску, чтобы никого не заразить», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport-Magazin.

Напомним, Джордж Расселл финишировал вторым в гонке в Баку. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Live
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android