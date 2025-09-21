Скидки
«Тогда и помечтаем». Марко — о том, в каком случае можно говорить о титуле Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о шансах четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на титул в сезоне-2025.

«Вот выиграем гонку Гран-при Сингапура, тогда и помечтаем о титуле в личном зачёте», — приводит слова Хельмута Марко издание Motorsport-Total.

Напомним, Ферстаппен одержал на Гран-при Азербайджана четвёртую победу в сезоне и вторую подряд, сократив отставание от Пиастри до 69 очков.

Примечательно, что Гран-при Сингапура не является гонкой, подходящей болиду «Ред Булл». Австрийская команда неоднократно сталкивалась там с проблемами с поиском правильного баланса.

